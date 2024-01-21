بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح موقف أشمون النموذجي الجديد

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم "الأحد" موقف أشمون النموذجي الجديد المقام علي مساحة 12 ألف م2، بتكلفة تقارب الـ(17) مليون جنيه بسعة 300 سيارة ، ونفذته هيئة الأبنية التعليمية.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والعقيد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للموقف، مؤكدا حرص المحافظة على الإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية للحد من الازدحام وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة بنطاق المراكز والمدن .



وخلال تفقده ، تابع محافظ المنوفية آلية سير العمل داخل الموقف، مؤكدا على ضرورة تشغيل جميع خطوط المواقف العشوائية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمرور ومشروع المواقف لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة أشمون.

ووجه بتكثيف اعمال النظافة والصيانة الدورية للحفاظ على المظهر الحضاري وماتم تنفيذه من تطوير شامل.

كما أجري المحافظ حوارا مفتوحا مع عدد من السائقين استمع فيه إلى متطلباتهم ومقترحاتهم للعمل على تلبيتها موجهين الشكر إلى محافظ المنوفية على جهوده الملموسة ودعمه الدائم لهم وإحداث سيولة مرورية بشوارع المدينة.

من جانبها أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم العمل على قدم وساق للانتهاء من الموقف النموذجى وفق المخطط الزمنى المحدد.

وأشارت إلى أن الموقف يضم 237 باكية و4 ورش للصيانة ، و18 محل تجاري ، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين ، ومبنى إداري ) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة ومقاعد إنتظار إستراحة للمواطنين ويتميز الموقف بوجود 4 مداخل ومخارج لسهولة الحركة المرورية.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه تم نقل عدد من خطوط المواقف العشوائية إلي مجمع المواقف الجديد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، وجارى العمل لنقل باقى الخطوط العشوائية للارتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية تلك المواقف الحضارية والتي ستساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة، فضلا عن القضاء على المواقف العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.