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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرستى الثانوية بجروان والرضوي الإبتدائية بكفر شبرا زنجى

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركزى الباجور وأشمون لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين.

 جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

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واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد الأعمال التمهيدية بموقع مدرسة الثانوية بجروان " إنشاء جديد" على مساحة 1141 م2 تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث جارى أعمال الحفر والإحلال لتجهيز الموقع للبدء في الأعمال الإنشائية للمدرسة بقيمة استثمارية 12 مليون و683 ألف جنيه بواقع 12 فصل دراسى لخدمة الأهالى والارتقاء بالمنظومة التعليمية.


كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمدرسة الرضوى الإبتدائية " إنشاء جديد " تبرع ومقامة بالجهود الذاتية بكفر شبرا زنجى على مساحة 1500م2 بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه بإجمالى 16 فصل دراسى( 4 رياض أطفال و12 إبتدائى ) وبنسبة تنفيذ 28% ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ووجه محافظ المنوفية بتوصيل المرافق بالمجان على حساب المحافظة، وقد تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للدور الأرضى وجارى استكمال باقى الأعمال على قدم وساق لعدد 4 طوابق علوية وذلك لسرعة نهوها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.


وأكد محافظ المنوفية حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدارس بنطاق المحافظة فضلاً عن إتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار وفقاً لمحاور وأهداف التنمية المستدامة.


فيما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتوسعة شارع بورسعيد بالباجور  المؤدى لمدينة سرس الليان ، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجارى فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف النهائى ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لإستلام الجزء المنتهى تمهيداً لرصفه لتسريع وتيرة العمل ، وتركيب أعمدة ديكورية بالمناطق التي بها مساحات كافية، كما تم متابعة أعمال التطوير بشارع الجيش والتى تضم توسعة الشارع وتركيب بلدورات على جانبى الطريق كونه طريق هام وحيوى ، وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع المرور لإزالة الدوران بمنتصف شارع الجيش لتوسعة وتسهيل الحركة المرورية ، كما وجه بتطوير النصب التذكارى بشكل حضارى ليكون مزاراً يليق بأهالي الباجور
 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال الانشائية المشروعات الجاري تنفيذها المنظومة التعليمية النصب التذكارى المنوفية

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