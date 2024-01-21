عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل شاومي بـ 3000 جنيه فقط.. تعرف على التفاصيل

بـ 3000 جنيه فقط..أرخص
بـ 3000 جنيه فقط..أرخص موبايل شاومي مناسب ليك

أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو هاتف Redmi 9C، والذي يأتي بسعر 2999 جنيهًا مصريًا.

يتميز هاتف Redmi 9C بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G35 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويعمل هاتف Redmi 9C بنظام التشغيل Android 11.

بـ 3000 جنيه فقط..أرخص موبايل شاومي مناسب ليك

مواصفات هاتف Redmi 9C

 

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+

• المعالج: MediaTek Helio G35

• الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11

• السعر: 5199 جنيهًا مصريًا

 

 هاتف Redmi 9C

 

يعتبر هاتف Redmi 9C خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص. يوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية، كما يتميز بشاشة جيدة وكاميرا مناسبة. ومع ذلك، فإن الهاتف يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC.

بشكل عام، يعتبر هاتف Redmi 9C خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص ويلبي احتياجاتهم الأساسية.

 

مميزات هاتف Redmi 9C

 

• سعر رخيص

• أداء جيد في المهام اليومية

• شاشة جيدة

• كاميرا مناسبة

 

عيوب هاتف Redmi 9C

 

• يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل سامسونج في مصر .. اعرف سعره

بـ 2000 جنيه فقط.. أفضل سمارت ووتش من شاومي بدل Apple Watch

أخبارالتكنولوجيا.. ميزات رائعة لكاميرا هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra..وأرخص موبايل سامسونج في مصر

ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من موتورولا بأرخص سعر

أرخص موبايل Realme في مصر.. بمميزات رائعة

بمعالج Snapdragon الجديد.. موبايل Honor بإمكانيات عالية وسعر مقبول

أرخص من iPhone 15.. أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24

تفوقت على iPhone 15.. ميزة غير مسبوقة لهواتف سامسونج الجديدة

ترشيحاتنا

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

راسبوتين الراهب الغامض .. كيف كان قربه من القيصر دافعا لاغتياله؟

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ