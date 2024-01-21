أرخص موبايل شاومي بـ 3000 جنيه فقط.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في مصر، وهو هاتف Redmi 9C، والذي يأتي بسعر 2999 جنيهًا مصريًا.

يتميز هاتف Redmi 9C بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز. ويحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G35 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويعمل هاتف Redmi 9C بنظام التشغيل Android 11.

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مواصفات هاتف Redmi 9C

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+

• المعالج: MediaTek Helio G35

• الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11

• السعر: 5199 جنيهًا مصريًا

هاتف Redmi 9C

يعتبر هاتف Redmi 9C خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص. يوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية، كما يتميز بشاشة جيدة وكاميرا مناسبة. ومع ذلك، فإن الهاتف يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC.

بشكل عام، يعتبر هاتف Redmi 9C خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص ويلبي احتياجاتهم الأساسية.

مميزات هاتف Redmi 9C

• سعر رخيص

• أداء جيد في المهام اليومية

• شاشة جيدة

• كاميرا مناسبة

عيوب هاتف Redmi 9C

• يفتقر إلى بعض الميزات المهمة، مثل مستشعر بصمة الأصابع ودعم NFC