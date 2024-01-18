بسعر مناسب جدًا .. أفضل موبايل Vivo للشباب

أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo V23e في يناير 2023.. يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا جذابًا للشباب.

المواصفات:

يتميز Vivo V23e بشاشة AMOLED قياس 6.44 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 810، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل Vivo V23e بنظام التشغيل Android 12، مع واجهة المستخدم المخصصة Funtouch OS 12.

أفضل موبايل Vivo للشباب..بسعر مناسب جدا

الميزات:

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Vivo V23e:

• تصميم أنيق: يتميز Vivo V23e بتصميم أنيق مع هيكل زجاجي وإطار معدني.

• شاشة رائعة: تتميز شاشة Vivo V23e بدقة عالية ومعدل تحديث سريع، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب.

• أداء جيد: يوفر معالج MediaTek Dimensity 810 أداءً جيدًا يمكنه التعامل مع معظم المهام اليومية.

• كاميرات جيدة: توفر كاميرات Vivo V23e صورًا ومقاطع فيديو جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة.

• عمر بطارية طويل: تبلغ سعة بطارية Vivo V23e 4050 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا بطارية طويلًا حتى مع الاستخدام المكثف.

أفضل موبايل Vivo للشباب..بسعر مناسب جدا

السعر والتوافر:

يبدأ سعر Vivo V23e في مصر من 7000 جنيه مصري.

يعد Vivo V23e أفضل هاتف Vivo للشباب هذا العام. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة رائعة وأداء جيد وكاميرات جيدة وعمر بطارية طويل. كما أن سعره معقول مقارنةً بالعديد من الهواتف الذكية الأخرى في السوق.

مقارنته مع أفضل هاتفين Vivo آخرين للشباب

يقارن Vivo V23e بشكل جيد مع أفضل هاتفين Vivo آخرين للشباب، وهما Vivo Y76 5G وVivo Y21s. يتميز Vivo V23e بشاشة أفضل وأداء أفضل وكاميرات أفضل من Vivo Y76 5G. أما Vivo Y21s فهو أرخص قليلاً من Vivo V23e، ولكنه يتميز بشاشة أصغر وأداء أقل وكاميرات أقل قوة.

يعد Vivo V23e أفضل هاتف Vivo للشباب هذا العام. يتميز الهاتف بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله خيارًا جذابًا لأي شاب يبحث عن هاتف ذكي أنيق وقوي وفعال من حيث التكلفة.