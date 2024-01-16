عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبه الـ iPhone بالمللي.. موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

شبه الiPhone بالمللي..موبايل
شبه الiPhone بالمللي..موبايل جديد من Infinix ب

أُعلن الأسبوع الماضي عن هاتف Infinix Smart 8 الذكي الاقتصادي في السوق الهندي، وقد بدأ الهاتف بالفعل في الوصول إلى المتاجر.

 إليك إذن كل التفاصيل مثل المواصفات والسعر وخيارات الألوان والتوافر.

 

السعر والتوافر:

 

سيتوفر الهاتف بالعديد من خيارات الألوان، وهي الأبيض النجمي والأزرق القزحي والذهبي اللامع والأسود الغامق.

 ويأتي بسعر مناسب للميزانيات بسعر حوالي 90 دولارًا أمريكيًا أي أقل من 3000 جنيه مصري. تم طرح Infinix Smart 8 للبيع في الهند في وقت سابق من اليوم (15 يناير 2024) وهو مسجل على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكتروني مشهور في الهند.

شبه الiPhone بالمللي..موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

المواصفات لهاتف Infinix Smart 8:

 

يتميز الهاتف Infinix Smart 8 بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة HD+، و500 شمعة من سطوع الذروة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، ونسبة تباين 1500:1. تحت الغطاء، يعمل Smart 8 بمعالج MediaTek Helio G36 مع 4 غيغابايت من ذاكرة LPDDR4X RAM و 64 غيغابايت من مساحة تخزين eMMC 5.1. يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD، كما يمكنهم أيضًا زيادة الذاكرة الافتراضية بمقدار 3 غيغابايت أخرى.

يعمل الهاتف Infinix Smart 8 بنظام Android 13 GO Edition مع واجهة المستخدم المخصصة XOS 13. يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة AI وحلقة LED رباعية، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شبه الiPhone بالمللي..موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

 وتشمل الميزات الأخرى البارزة بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، وماسح بصمة جانبي، ووزن 189 جرامًا، وبلوتوث 5.0، وشريحتان SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

 

Infinix Infinix Smart 8 flipkart إنفينيكس آيفون Apple iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

موضوعات متعلقة

أحدث ميزة في واتساب 2024.. لازم تجربها

سلسلة هواتف Note 13 Pro الرائعة بكاميرا 200 ميجابكسل.. بسعر رخيص جدا

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

كيف تتخلص من إدمان الهاتف تدريجيا لتصبح شخصا منتجا؟

أخبار التكنولوجيا.. احم بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

للمراهقين والشباب.. كيف تجني أموالا كثيرة من تطبيق سناب شات؟

كاميرا موبايلات شاومي الجديدة تتفوق على iPhone 15

حافظ على سلامة نظرك.. أفضل مسافة بين عينيك والموبايل أو اللاب توب

ترشيحاتنا

الخارجية السودانية: تجميد التعاون مع منظمة إيجاد بسبب دعوة "حميدتي"

قبل رفع الجلسة.. رئيس النواب يؤكد: وزير التموين لم يقدم أي حلول

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن

ترقيات الموظفين 2024 ومفاجأة بشأن زيادة الراتب| الشروط والأحكام

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. طفلة فلسطينية تبكي عند سماع خبر خروجها من غزة

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

فيديو

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ