شبه الـ iPhone بالمللي.. موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

أُعلن الأسبوع الماضي عن هاتف Infinix Smart 8 الذكي الاقتصادي في السوق الهندي، وقد بدأ الهاتف بالفعل في الوصول إلى المتاجر.

إليك إذن كل التفاصيل مثل المواصفات والسعر وخيارات الألوان والتوافر.

السعر والتوافر:

سيتوفر الهاتف بالعديد من خيارات الألوان، وهي الأبيض النجمي والأزرق القزحي والذهبي اللامع والأسود الغامق.

ويأتي بسعر مناسب للميزانيات بسعر حوالي 90 دولارًا أمريكيًا أي أقل من 3000 جنيه مصري. تم طرح Infinix Smart 8 للبيع في الهند في وقت سابق من اليوم (15 يناير 2024) وهو مسجل على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكتروني مشهور في الهند.

شبه الiPhone بالمللي..موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

المواصفات لهاتف Infinix Smart 8:

يتميز الهاتف Infinix Smart 8 بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة HD+، و500 شمعة من سطوع الذروة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، ونسبة تباين 1500:1. تحت الغطاء، يعمل Smart 8 بمعالج MediaTek Helio G36 مع 4 غيغابايت من ذاكرة LPDDR4X RAM و 64 غيغابايت من مساحة تخزين eMMC 5.1. يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD، كما يمكنهم أيضًا زيادة الذاكرة الافتراضية بمقدار 3 غيغابايت أخرى.

يعمل الهاتف Infinix Smart 8 بنظام Android 13 GO Edition مع واجهة المستخدم المخصصة XOS 13. يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة AI وحلقة LED رباعية، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شبه الiPhone بالمللي..موبايل جديد من Infinix بسعر تحت 3000 جنيه

وتشمل الميزات الأخرى البارزة بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، وماسح بصمة جانبي، ووزن 189 جرامًا، وبلوتوث 5.0، وشريحتان SIM، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).