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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: دعم مصر للصومال لحماية القومية العربية

صدى البلد

علق اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الصومالي اليوم والحديث عن الدعم المصري للصومال، موضحا أن الدعم له شقان، أولهما الدعم السياسي هو الذي يتم من خلال التحرك من جامعة الدول العربية من خلال الميثاق المشترك ورفض جامعة الدول العربية أن يتم أخذ جزء من دول عربية.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدعم المعنوي الذي من الممكن أن تقدمه مصر للصومال، موضحًا أن مصر تتحرك في إطار القومية العربية والتحرك العربي، والرئيس أكد على دعم مصر للصومال معنويًا وسياسيًا.

وأكد أنه بعد الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بدء يكون هناك تهديد للبحر الأحمر وتهديد باب المندب، وتأثير ذلك على التجارة العالمية وقناة السويس، لافتا إلى أنه في فترة سابقة كان هناك قراصنة صوماليين يهاجمون السفن خلال عبور قناة السويس وتم القضاء عليهم. 

سمير فرج الصومال مصر اللواء سمير فرج حديث القاهرة

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