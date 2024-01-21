أسامة كمال لـ متحدث الجيش الإسرائيلي: شوفلك شغلانة أنت مش بتاع حروب

علق الإعلامي أسامة كمال، على نشر الجيش الإسرائيلي، فيديو لنفق في خانيونس يتحدث عنه أنه كان يضم رهائن ومحتجزين، موضحًا أن التصريحات الإسرائيلية غير صحيحة ولا يصدقها عقل.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن بيان الجيش الإسرائيلي عن قتل مسلحين فلسطينيين داخل نفق في خان يونس "كلام فارغ صادر عن جيش فارغ".

وسخر من حديث متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا "دانيال هجري بيعلق على معارك في خياله.. عيب الكلام ده يطلع منك، وشوف لك شغلانة شريفة وأنت مش بتاع معارك جيوش وحروب"، مؤكدا أنه يقوم بـ"تسول" عاطفي على رهائن إسرائيل، وهناك مطالبات دولية بفتح تحقيق جنائي مع إسرائيل بالتوازي مع إجراءات محكمة العدل الدولية.

وتابع: "الخوف الاسرائيلي لم يعد على أرض غزة ودخل ساحة الحكومة.. وإسرائيل تعيش حالة من الخوف"، موضحًا أن الخوف في إسرائيل اتنقل من الغارات والمعارك في غزة إلى داخل الحكومة.