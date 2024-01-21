زاهي حواس: أطالب بفرض مقرر لتاريخ مصر على مناهج الجامعات

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في الفرقة الأولى، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك زيارات للأطفال وطلاب المدارس للأهرامات والآثار الدينية، منوهًا بأهمية أن يكون هناك برامج لتعليم اللغة والكتابة الهيروغليفية.

وأوضح "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤسسة "زاهي حواس" ترحب ومفتوحة لكل مواطن، مشيرا إلى أن المؤسسة ستؤدي دورا توعويًا للمجتمع، ويتم التحضير لإطلاق برامج لتدريس اللغة الهيروغليفية وتدشن عدة ندوات ثقافية.

وأشار إلى أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث هي فرصة لتلقي تمويلات من أجل التوصل لاكتشافات جديدة، مؤكدا أنه يحافظ على أموال المؤسسة ولم يحصل على أي أموال منها.