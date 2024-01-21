زاهي حواس يطالب بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، مطالبته بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في الفرقة الأولى، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك زيارات للأطفال وطلاب المدارس للأهرامات والآثار الدينية، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك برامج لتعليم اللغة والكتابة الهيروغليفية.

وأوضح "زاهي حواس"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مؤسسة "زاهي حواس" ترحب ومفتوحة لكل مواطن مصر يريد أن يؤدي بدور للتراث ونشر الوعي الأثري بين الشعب المصري، مؤكدًا أن المؤسسة ستؤدي دورا توعويًا للمجتمع، ويتم التحضير لإطلاق برامج لتدريس اللغة الهيروغليفية وتدشن عدة ندوات ثقافية.

وأشار زاهي حواس، إلى أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث هي فرصة لتلقي تمويلات من أجل التوصل لاكتشافات جديدة، مؤكدا أنه يحافظ على أموال المؤسسة ولم يحصل على أي أموال منها.