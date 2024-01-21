حسن سلامة: مجلس الأمن أعلن فشله بحكم الفيتو الأمريكي

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مجلس الامن اعلن فشله من زمان بحكم الفيتو الأمريكي بحكم حق النقد الأمريكي بحكم الدعم المستمر اللامحدود من الإدارة الامريكية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى مع الخلافات بحجة حماية إسرائيل.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة erc أنه لولا الضغط والدعم المصري لإدخال المساعدات لقطاع لغزة لكان الوضع اكثر كارثية وكذلك الابداع المصري في بناء المخيمات في خان يونس.

وأوضح أن منظومة حقوق الانسان والحريات التي يتشدق بها الغرب سقطت مع استمرار الدعم الغربي اللامحدود لسلطات الاحتلال ومنع أي قرار لوقف اطلاق النار.



