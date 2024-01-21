رمزي عودة: العلاقة بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية للاحتلال متوترة للغاية

كشف الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الوطنية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي كواليس وأسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو، مؤكدا ان هناك تخبط وعزله لحكومة نتنياهو فضلا عن الفجوة الكبيرة بين هذه الحكومة وعدد كبير من الشعب الإسرائيلي الذي يتظاهر منذ أسابيع.

وأشار عودة في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناه اي تي سي ان العلاقة بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية متوترة للغاية بسبب العمليات العسكرية في غزة وأن هذه التوترات ظهرت خلال المؤتمرات الصحفية مشيرا الى ان هناك فقدان ثقه بين وزير الدفاع ونتنياهو.

وأكد عودة أن هناك ضغطا أمريكيا عربيا على نتنياهو على آلية ما بعد الحرب مضيفا أن هناك تفاهم مصري امريكي فلسطيني على آلية تسلم السلطة الفلسطينية الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.