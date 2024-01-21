أستاذ علاقات دولية يكشف تأثير كلمة السيسي عن الصومال وتاريخ خلافاتها مع إثيوبيا

أكد الدكتور حسن شيخ علي استاذ العلاقات الدولية ان الصومال صعدت واحتفلت بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبلت رسائله بالترحاب.

وأوضح شيخ علي في مداخلة عبر زووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة اي تي سي ان العلاقات المصرية الصومالية قديمة وتعود الى فترة الملكة حتشبسوت ومازالت مستمرة بسبب الترابط الجغرافي والاستراتيجي واللغوي والديني.

وأضاف الشيخ علي ان الخلافات الاثيوبية الصومالية بسبب المشاكل التي واجهتها الحكومة الصومالية منذ عام 1991 بسبب انعكاسات الوضع الدولي ومحاولة اثيوبيا الاستقواء وأخذ جزء من أرض الصومال ولكن بفضل الأمة المصرية لن تستطيع اثيوبيا أخذ جزء من أراضينا.