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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم  الاثنين في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعارالعملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 7 - 4 قروش للشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر".. سجلت العملة الأوروبية 33.48 جنيه للشراء و 33.65 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.59 جنيه للشراء، 33.74 جنيه للبيع.
كما شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 9 - 5 قروش للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 39.02 جنيه للشراء و 39.25 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.15 جنيه للشراء، و39.38 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء 39.32 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و 100.26 جنيه للبيع .. وفقا للبنك الأهلي.

 

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