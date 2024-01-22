محافظ المنوفية يلتقي وفدا من الشرقية لبحث أوجه التعاون المثمر وتبادل الخبرات

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفد محافظة الشرقية برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية ، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والرؤى بين محافظتي المنوفية والشرقية في مختلف المجالات المتنوعة وتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ.



حيث رحب المحافظ بنائب محافظ الشرقية والوفد المرافق لها على أرض المنوفية ، مشيداً بالجهود التنموية المبذولة التي تقوم بها محافظة الشرقية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً حرصه على التعاون الوثيق بين المحافظتين لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي .

وأعربت نائب محافظ الشرقية عن شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على حفاوة الإستقبال مثمنة جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وعقب الاستقبال تم عقد إجتماع تنسيقي بحضور المستشار القانوني ومختلف الإدارات بالمحافظة لبحث سبل وآليات التعاون بين المحافظتين في مختلف المجالات بما يسهم في دعم خطط التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.