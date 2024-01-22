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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم المنوفية يتابع امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية| شاهد

مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية

تابع اليوم الإثنين الموافق محمود الفولي، مدير  مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، لجنة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة المتكاملة للغات ، بعدد طلاب (135) موزعه علي ( 7 )لجان فرعية ، ومدرسة قويسنا  الرسمية للغات  بعدد طلاب ( 148) موزعين علي (8 ) لجان.

وذلك لمتابعة رابع ايام امتحانات الشهادة الاعدادية ، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية.

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وتم خلال الجولة التأكيد على توفير كافة وسائل الهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الملاحظين والطلاب، كما تم توجيه الطلاب بالتأني وعدم التسرع أثناء الإجابة متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وأطمن الفولي علي تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية، والمتابعة الجادة من القائمين عليها ، كما حرص  خلال الجولة على طمأنة الطلاب على الشفافية في التصحيح مؤكداً أن تحقيق مصلحتهم تأتي في المقام الأول كما شدد على عدم اصحاب التليفون المحمول داخل  اللجان .

وفي سياق متصل تابع الفولي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي ،حيث يؤدي اليوم الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الجبر والتفاضل فترة أولي.

واطمأن مدير تعليم المنوفية علي تمكين الطلاب بالدخول للامتحان من خلال جهاز التابلت .
 

الامتحانات التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الصف الثاني الثانوي امتحانات الشهادة الاعدادية امتحانات نهاية الفصل الدراسي

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