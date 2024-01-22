محافظ المنوفية يوجه بإنارة منطقة ترعة التمساح بشنتنا الحجر

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم . يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي حوض حزران الصغير بترعة التمساح بقرية شنتنا الحجر بشأن تدعيم المنطقة بأعمدة كهرباء ، مشيرا إلى أنه لا مانع حرصا على أمن وسلامة المواطنين ، ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطنة بناحية منيل عروس بأشمون تتضرر من تعدى أحد المواطنين بالبناء على قطعة ارض تمتلكها بالمخالفة للقانون ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .



كما كلف المحافظ مدير مشروع مركز معلومات شبكات المرافق باتخاذ اللازم تجاه طلب أحد العاملين من ذوى الهمم يلتمس إلغاء قرار نقله من المركز العام بشبين الكوم إلى أحد الفروع مراعاة لظروفه الصحية ، وأحال المحافظ طلب مواطنة بناحية زنارة مركز تلا تلتمس الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لنجلها من ذوى الهمم إلى مدير منطقة التأمين الصحي لعمل الإجراءات الطبية اللازمة مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الخاصة .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.