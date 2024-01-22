بطل جعفر العمدة| انهيار أحمد عبد الله لحظة تشييع جثمان والده بالمنوفية.. شاهد

شيع العشرات من أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثمان والد الفنان احمد عبد الله والشهير بكرم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي والد الفنان عقب صلاة الظهر وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وظهرت علامات التأثر والبكاء علي الفنان احمد عبد الله حيث بكي أثناء أداء صلاة الجنازة وأثناء تشييع الجثمان الي مثواه الأخير .

وكان الفنان احمد عبد الله الشهير بشخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة قد أعلن وفاة والده عبر موقع الفيس بوك حيث كتب " توفي الي رحمة الله تعالي والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني

رجاء الدعاء".

وأكد احد أهالي القرية، أن والد الفنان احمد عبد الله كان وكيلا لوزارة الجهاز المركزي للمحاسبات في المنوفية وكان علي المعاش وكان محبوب من الجميع ومعروف بالسمعة الطيبة بين جميع أبناء القرية.

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده

الفنان احمد عبد الله أثناء تشييع جثمان والده