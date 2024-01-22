بطل جعفر العمدة.. الفنان أحمد عبد الله يتلقي عزاء والده في المنوفية..صور

تواجد الفنان احمد عبد الله والشهير بكرم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة لتلقي عزاء والده في مسقط رأسه في قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء بالمنوفية.

جاء ذلك عقب تشييع جثمان والد الفنان عقب صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وكان الفنان أحمد عبد الله الشهير بشخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة قد أعلن وفاة والده عبر موقع الفيس بوك حيث كتب " توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج عبد الله الشحات عبد السميع الجنايني..

رجاء الدعاء".

وأكد أحد أهالي القرية، أن والد الفنان احمد عبد الله كان وكيلا للجهاز المركزي للمحاسبات في المنوفية وكان على المعاش وكان محبوبا من الجميع ومعروف بالسمعة الطيبة بين جميع أبناء القرية.