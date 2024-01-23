كفاية لعبة الأهلي والزمالك شوبير يعلق على منتقدي صلاح والشناوي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي منتقدي محمد صلاح ومحمد الشناوي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب شوبير :"يدوب خلصنا من حملة تقطيع صلاح وبدأت حملة تقطيع محمد الشناوى!!؟؟ مفيش لاعب ولا حارس مرمي في العالم لايخطئ.. يظل الشناوى حارس مصر الأول بجدارة والله يكرمكم كفايه لعبة الأهلي والزمالك دي .. لا وقته ولا أوانه خالص".

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين فيالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه فيالدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأسالأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.