جيش الاحتلال يعلن إصابة 17 من جنوده خلال 24 ساعة بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 17 عسكريا في صفوفه خلال معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، رفع الجيش الإسرائيلي عدد مصابيه جراء عمليات المقاومة إلى 2689 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

وأفادت القناة 11 العبرية بارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء عملية الغزو البري لقطاع غزة الى رقم جديد بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية الشديدة.

ووصل عدد قتلى الاحتلال منذ بدء الحرب البرية الى 556 عسكريا اسرائيليا.

يأتي هذا فيما اعترف مستشفى سوروكا الإسرائيلي بفاجعة تجري داخله.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، تفاصيل حادثة مقتل ٢٤ ضابطا وجنديا إسرائيليا في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت ان جنود احتياط من اللواء 261 دخلوا إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.

وأضافت أنه بينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق رجال المقاومة قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.

وبقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن جنود مفقودين.

وحول هذه الأحداث علق وزير الطاقة الإسرائيلي قائلا: “صباح صعب للغاية مقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا”.