بسبب الافتقار للاستراتيجية.. جيش الاحتلال يواجه خسارة قوية في غزة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، أن الجيش الإسرائيلي قد يخسر مكاسبه في غزة، بسبب الافتقار لإستراتيجية ما بعد الحرب.

وحسب “واشنطن بوست” ، قال قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، إن “على الجيش الحفاظ على مناطق سيطرته لا السيطرة على أرض جديدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادثة التي قُتل فيها 21 جندياً في منطقة خان يونس، كيفية مقتلهم.

وبحسب نتائج التحقيق الأولي، شاركت فصيلة من كتيبة جفعاتي الاحتياطية وفصيلة من نخبة جنود الهندسة القتالية في عملية الهدم، على بعد 600 متر من السياج الحدودي، كجزء من إنشاء خط دفاع جديد للمجتمعات المحيطة.

وبحسب التحقيق، كان الجنود في مبنيين متجاورين وكانوا في مرحلة متقدمة من المهمة عندما قامت مجموعة إرهابية بإطلاق قذيفة آر بي جي على أحد المبنيين.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الانفجار الناجم عن إطلاق قذائف آر بي جي تسبب في انهيار المباني على المقاتلين، وقُتل جميع الجنود الذين كانوا داخل المبنيين، واستغرقت عملية إنقاذهم من تحت الأنقاض وقتاً طويلاً.