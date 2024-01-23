يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة دكتور هاني الناظر فما صحته؟

وأعلنت إحدى الصفحات عن خبر عاجل يشير إلى وفاة دكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ولكن لم يرد أى إثبات أو دليل على صحة الكلام وتداول نشطاء السوشيال ميديا هذا الخبر على أنه حقيقة.

وتواصل موقع صدى البلد مع المقربينمن دكتور هاني الناظر وعلم عدم صحة هذه الشائعة وأنه بحالة جيدة ومازال يمارس عمله بشكل طبيعي كما أكد الدكتور بنفسه أنه يتماثل للشفاء .

كما أن أبناء دكتور هاني الناظر وأصدقاءه لم ينشر أى أحد منهم خبر الوفاة على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة بل وصفحة دكتور هاني الناظر على الفيسبوك مازالت “ أون لاين”.

المنشور المتداول

يذكر أن دكتور هاني الناظر عانى من أزمة صحية كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب إصابته بالسرطان ومعاناة رحلة العلاج ولكن حالته الصحية تحسنت مؤخرا