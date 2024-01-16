لا تظهر في نفس اليوم .. إليك أعراض الجديري المائي

عاد الجديري المائي للظهور بين طلاب المدارس في مصر خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع بدء موسم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وتداول بعض المواطنين شائعات حول تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول او إلغاؤها بسبب انتشار مرض الجديري المائي وهو ما دعا وزارة التربية والتعليم لنفي هذا الأمر وتأكيد استمرار الامتحانات.

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مداخلة على قناة سي بي سي، استمرار الامتحانات كما هى وأنه في حالة إصابة أحد الطلاب بمرض الجديري المائي سيتم امتحانه في لجنة خاصة أو تأجيل الامتحان للفصل الدراسي الثاني حيث يجيب على أسئلة الترم الاول والثاني.

وللتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع المرض لابد من اكتشاف الجديري المائي فور ظهوره للوقاية من المضاعفات ومنع انتشار العدوى بين أفراد الأسرة وزملاء الدراسة واخبار المسئولين لاتخاذ إجراءات بشأن اللجنة الخاصة بشكل سريع.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نرصد لكم أعراض الجديري المائي:

الجدري-المائي



أعراض الجديري المائي

الجديري المائي هو عدوى فيروسية تتسبب في ظهور طفح جلدي مثير للحكة وينتشر عن طريق الاتصال المباشر مع سوائل البثور أو السعال أو العطس من شخص مصاب.

وتبدأ أعراض الجديري المائي عادة بعد 10-21 يومًا من التعرض للفيروس.

وتشمل الأعراض الأولى الحمى والصداع والتعب وآلام العضلات و بعد ذلك بيوم أو يومين ، ويظهر طفح جلدي مثير للحكة ويبدأ الطفح الجلدي في الغالب على الصدر والظهر ثم ينتشر إلى الوجه والأطراف.

ويتطور الطفح الجلدي إلى بثور صغيرة مملوءة بالسوائل و تنفجر البثور وتتحول إلى قشور في غضون 5-7 أيام.