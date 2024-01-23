إعلام إسرائيلي: 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية عقب أحداث 7 أكتوبر

أفاد إعلام إسرائيلي، أن 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية عقب أحداث الـ7 من أكتوبر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، أن الجيش الإسرائيلي قد يخسر مكاسبه في غزة، بسبب الافتقار لإستراتيجية ما بعد الحرب.

حسب “واشنطن بوست” ، قال قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، إن “على الجيش الحفاظ على مناطق سيطرته لا السيطرة على أرض جديدة”.

في وقت سابق من اليوم، كشف التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحادثة التي قُتل فيها 21 جندياً في منطقة خان يونس، كيفية مقتلهم.