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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر والاتحاد الأوروبي يرفضان كل أشكال التهجير في غزة والضفة الغربية

صدى البلد

أكدت مصر والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، الحاجة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية والطبية الفوري والمستدام وغير المشروط لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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كما أعربت مصر ومعها الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، عن مخاوفهما من الموقف الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

ورفض الاثنان أي شكل من أشكال التهجير في قطاع غزة و الضفة الغربية .

وأكدا في بيان مشترك أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط.

وعن التوتر بالبحر الأحمر، أكدت مصر والاتحاد الأوروبي، أهمية الحفاظ على حقوق الملاحة والحريات في خليج عدن و البحر الأحمر.

كما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي.

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