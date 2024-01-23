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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة سليمان: الصراع بالسودان صنع لنا جمهورا في مصر

سارة سليمان
سارة سليمان

علقت الفنانة السودانية سارة سليمان عن تعاونها في فيلم أجساد بطولية مع فريق مصري، منهم ميشيل يوسف، والمونتير عماد ماهر.

 

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" أحببت التعاون مع فريق مصري في الفيلم واستمتعت معهم بكل التفاصيل، فمصر دائما حاضنة لكل من حولها، واعتقد أن الصراع الدائر في السودان صنع لنا جمهورا كبيرا في مصر وحمسهم لرؤية أعمالنا وشهرتها.

 

وكشفت الفنانة السودانية سارة سليمان عن كواليس تغلبها على مصاعب الإنتاج خلال خروج فيلمها "أجساد بطولية" الذي عرض مؤخرا في دار الأوبرا. 

وقالت:" اعتمدت على الإنتاج الذاتي مع تقليل النفقات، فأنا ليست لدى فكرة عن الدعم الخارجي للفيلم ولا أملك خبرة في هذا المجال، لذلك حرصت على إنتاجه بنفسي وذهبت لتصوير عدد من اللقاءات وأغلب من شاركوا معي في العمل تحمسوا للفكرة وساعدوني". 

وأعربت الفنانة السودانية سارة سليمان عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي استقبلتها على فيلمها أجساد بطولية الذي عرض في الأوبرا منذ أيام.

 

وقالت في تصريحات لـ صدى:" قاعة دار الأوبرا كانت مليئة بالجمهور وخارجها كان هناك عدد كبير يتمنى أن يدخل الفيلم وخرجت لأعتذر لهم، وفي أوروبا حينما شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية؛ تلقينا ردود فعل قوية على العمل وأحبوه وطالبوني أن أقدم المزيد من الأفلام". 

عرض الفيلم الوثائقي، أجساد بطويلة للمخرجة سارة سليمان بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية  في أمسية بعنوان "تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي".
 

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ويتناول الفيلم حقيقة أن النساء السودانيات لم يتمتعن بالحرية ولم يحظين بالملكية الكاملة لأجسادهن حتى نهضت مجموعة من النساء الرائدات لمواجهة القمع والظلم مستخدمات أجسادهن كأداة للمقاومة فحالت أجسادهن المنتهكة إلى أجسادٍ بطولية.

 

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إدفا" في قسم "فرونت لايت"، وخاض الفيلم بعدها رحلة مميزة في عدة مهرجانات سينمائية، بداية بعرضه في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد حيث نال جائزة الجمهور، ثم عُرض في فلسطين بمهرجان القدس للسينما العربية ونال جائزة "شيرين أبو عاقلة" كأفضل فيلم وثائقي،  ثم في مصر بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

 

كما شارك في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، مهرجان عمان السينمائي الدولي، مهرجان كرامة- بيروت، ومهرجان سفر ومهرجان استاتيكا ببريطانيا وعدة مهرجان اخري حول العالم.

الفيلم من تأليف وإخراج سارة سليمان وتمثيل آية طارق وياسين رائف وأحمد رائف وآية أحمد، ومونتاج عماد ماهر، وهو نتاج بحث مطول بعنوان "سياسات الجسد في الحركة النسوية السودانية" ومن إنتاج شركة فينتي برودكشن، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

سارة سليمان هي مخرجة وباحثة سودانية مقيمة ببريطانيا، وحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد للبنات بالسودان، وماجستير في دراسات الجندر من جامعة لندن - مدرسة الدراسات الشرقية.

 

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