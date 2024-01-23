عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"19ب"و"فوي فوي فوي"و"وش ف وش"تتنافس على أحسن فيلم بجوائز نقاد السينما المصريين

صدى البلد

أعلنت جمعية نقاد السينما المصريين عن الأفلام المرشحة لجائزتها السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في القاعات المصرية، الجائزة العريقة التي تمنحها الجمعية سنويًا منذ تأسيسها عام 1972.


بعد مرحلة أولى من التصويت بين النقاد أعضاء الجمعية، تم ترشيح ثلاثة أفلام لجائزة أحسن فيلم مصري في عام 2023، وهي حسب الترتيب الأبجدي "19 ب" لأحمد عبد الله السيد، "فوي فوي فوي!" لعمر هلال، و"وش في وش" لوليد الحلفاوي.

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل


أما جائزة أحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال العام فيتنافس عليها خمسة أفلام هي حسب الترتيب الأبجدي "آل فابيلمان The Fabelmans" لستيفن سبيلبرج (الولايات المتحدة)، "أوبنهايمر Oppenheimer" لكريستوفر نولان (الولايات المتحدة)، "تشريح سقوط Anatomy of a Fall" لجوستين تريه (فرنسا)، "قتلة قمر الوردة Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي (الولايات المتحدة)، و"وداعًا جوليا" لمحمد كُردفاني (السودان).


هذا وسيجتمع نقاد السينما المصريون في جلسة مفتوحة للنقاش وحسم الفائز بالجائزة مساء الأحد 4 فبراير المقبل في مقر الجمعية 36 ش شريف بالقاهرة. يرأس الجلسة هذا العام الناقد خالد محمود، ويتاح الحضور لكل المهتمين من محبي السينما، على أن تقتصر المناقشة والتصويت على أعضاء الجمعية.


وكانت النسخة الأخيرة من الجوائز قد أسفرت عن اختيار فيلم "ريش" لعمر الزهيري كأحسن فيلم مصري و"مثلث التعاسة" للسويدي روبن أوستلوند كأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2022.

الولايات المتحدة جمعية نقاد السينما المصريين جمعية نقاد السينما ستيفن سبيلبرج فوي فوي فوي فوي فوي عمر هلال عمر الزهيرى فيلم ريش وش في وش وليد الحلفاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

ترشيحاتنا

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ