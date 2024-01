"19ب"و"فوي فوي فوي"و"وش ف وش"تتنافس على أحسن فيلم بجوائز نقاد السينما المصريين

أعلنت جمعية نقاد السينما المصريين عن الأفلام المرشحة لجائزتها السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في القاعات المصرية، الجائزة العريقة التي تمنحها الجمعية سنويًا منذ تأسيسها عام 1972.



بعد مرحلة أولى من التصويت بين النقاد أعضاء الجمعية، تم ترشيح ثلاثة أفلام لجائزة أحسن فيلم مصري في عام 2023، وهي حسب الترتيب الأبجدي "19 ب" لأحمد عبد الله السيد، "فوي فوي فوي!" لعمر هلال، و"وش في وش" لوليد الحلفاوي.



أما جائزة أحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال العام فيتنافس عليها خمسة أفلام هي حسب الترتيب الأبجدي "آل فابيلمان The Fabelmans" لستيفن سبيلبرج (الولايات المتحدة)، "أوبنهايمر Oppenheimer" لكريستوفر نولان (الولايات المتحدة)، "تشريح سقوط Anatomy of a Fall" لجوستين تريه (فرنسا)، "قتلة قمر الوردة Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي (الولايات المتحدة)، و"وداعًا جوليا" لمحمد كُردفاني (السودان).



هذا وسيجتمع نقاد السينما المصريون في جلسة مفتوحة للنقاش وحسم الفائز بالجائزة مساء الأحد 4 فبراير المقبل في مقر الجمعية 36 ش شريف بالقاهرة. يرأس الجلسة هذا العام الناقد خالد محمود، ويتاح الحضور لكل المهتمين من محبي السينما، على أن تقتصر المناقشة والتصويت على أعضاء الجمعية.



وكانت النسخة الأخيرة من الجوائز قد أسفرت عن اختيار فيلم "ريش" لعمر الزهيري كأحسن فيلم مصري و"مثلث التعاسة" للسويدي روبن أوستلوند كأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2022.