جاكيت غريب.. كارولين عزمي تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت كارولين عزمي، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت باللون الاسود والبيج بنقشه التايجر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارولين عزمي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارولين عزمي