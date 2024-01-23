الخارجية تكشف تفاصيل رفع مستوى العلاقات مع أوروبا إلى الشراكة الشاملة

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تفاصيل الاتفاق على رفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

الخارجية: رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي إلى مسار العلاقات الشاملة، يتبعه الاتحاد الاوروبي مع الدول التي لديها علاقة استراتيجية وتحقيق مصالح مشتركة، وبالتالي التوجه لرفع العلاقة إلى هذا المستوى سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية.

ولفت إلى أن وزير الخارجية خلال زيارته لبروكسل التقى مع المفوض الخاص بالهجرة والمفوض الخاص بالطاقة والمناخ والمفوض الخاص بإدارة الازمات والتقى كذلك مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجان العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وشرح التجربة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتجربة الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة.