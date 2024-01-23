عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية تكشف تفاصيل رفع مستوى العلاقات مع أوروبا إلى الشراكة الشاملة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

 كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية،  تفاصيل الاتفاق على رفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 

الخارجية: رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي 

وقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي إلى مسار العلاقات الشاملة، يتبعه الاتحاد الاوروبي مع الدول التي لديها علاقة  استراتيجية وتحقيق مصالح مشتركة، وبالتالي التوجه لرفع العلاقة إلى هذا المستوى سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية. 

ولفت إلى أن وزير الخارجية خلال زيارته لبروكسل التقى مع المفوض الخاص بالهجرة والمفوض الخاص بالطاقة والمناخ والمفوض الخاص بإدارة الازمات والتقى كذلك مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجان العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن كل هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الاوروبي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وشرح التجربة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتجربة الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة. 

الخارجية العلاقات المصرية مصر والاتحاد الأوروبي نشأت الديهي السفير أحمد أبو زيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

ترشيحاتنا

قانوني: الاتفاق على الزواج من أجل الانجاب فقط باطل

أيمن يونس: الهجوم على محمد صلاح وجعني ودفاع ليفربول عنه حاجة تكسف

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

قبل غلق رابط التسجيل.. تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين تناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بسبب مخطط خطير في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ