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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الخارجية: للأسف لسنا أمام طرح جاد من الدول الكُبرى لوقف الحرب في غزة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الفترة الأخيرة شهدت طرح أوروبي من عدة عناصر يتناول القضية الفلسطينية، وهذا الأمر كان محل نقاش مع الاتحاد الأوربي، خاصة وأن هذا الطرح ما زال قيد الدراسة.

متحدث الخارجية: الموقف العربي واضح من الحرب في غزة 

 وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الموقف العربي واضح ويتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار ، ووقف عملية العدوان على الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من هذا العدوان، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، وأي مستقبل يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية من الضروري أن يقوم على حل الدولتين ، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

 وشدد على ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لكي يتفاعل مع أي طرح لحل الأزمة  الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي الآن يتمثل في وقف الحرب الضروس التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، وللأسف لسنا أمام طرح جاد من الدول الكبرى لوقف هذه الحرب.

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