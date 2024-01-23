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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات طبيعية تطرد الأملاح من الجسم

الاملاح
الاملاح

يمكن أن يؤدي تراكم الأملاح في الجسم إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحصوات الكلى.

هناك العديد من الطرق لمساعدة الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة، بما في ذلك تناول الكثير من السوائل وممارسة الرياضة بانتظام ويمكن أن تساعد بعض المشروبات في طرد الأملاح من الجسم.

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ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكمأبرز  المشروبات التي يمكن أن تساعد في طرد الأملاح من الجسم:

الماء:

 الماء هو أفضل مشروب لصحة الجسم بشكل عام، وهو أيضًا أحد أفضل المشروبات لطرْد الأملاح من الجسم و يساعد الماء على إذابة الأملاح الزائدة وإخراجها من الجسم عن طريق البول.

عصير الليمون: 

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، والذي يساعد على إذابة الأملاح في الجسم و يمكن تناول عصير الليمون بمفرده أو إضافته إلى الماء أو الشاي.

عصير البرتقال:

 يحتوي عصير البرتقال على البوتاسيوم، والذي يساعد على تقليل امتصاص الصوديوم في الجسم.

عصير البرتقال
عصير البرتقال

عصير التوت البري:

 يحتوي عصير التوت البري على مركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي تساعد على مكافحة التهابات المسالك البولية ويمكن أن يساعد التهاب المسالك البولية في ترسب الأملاح في الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.


مشروب الزنجبيل الدافئ: 

يحتوي شاي الزنجبيل على خصائص مدرة للبول، مما يساعد على زيادة تدفق البول وإخراج الأملاح من الجسم.
شاي القراص:

 يحتوي مشروب القراص الدافئ على خصائص مدرة للبول أيضًا، كما أنه يساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم.

الأملاح ارتفاع ضغط الدم الأملاح الزائدة التهاب المسالك الزنجبيل المسالك البولية امراض القلب حصوات الكلى

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