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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

الدجاج
الدجاج

يعد الدجاج من الأطعمة التي يعتمد عليها المصريون والعرب بشكل كبير في الوجبات الرئيسية لذا من المهم معرفة تأثيرها على الصحة. 

قال الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري  الأسبق بجامعة القاهرة، أن الدجاج من الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والصحية للجسم ولكن هناك بعض الأجزاء التي يجب عدم تناولها.

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أوضح دكتور بسطامي ببرنامج حكايات ومعجزات على  قناة ten، أن هناك جزئين من الدجاج يجب عدم تناولهما خاصة الاطفال وكبار السن وهما الجلد والكبد.

كشف أن السبب في ذلك يرجع إلى الأبحاث التى كشفت أن كبد وجلد الدجاج يحتوى على أكبر تركيز من المضادات الحيوية والأدوية التي يأخذها الدجاج في المزرعة.

كبدة تالفة
كبدة تالفة

واضاف أن جسم الدجاج نفسه لايوجد به إلا نسبة ضئيلة جدا من بواقي الأدوية إن وجدت على عكس الجلد الذي يحتوى على نسبة كبيرة منها بالإضافة إلى محتواه العالى من الدهون، أما الكبدة فلابد من التخلص منها إذا كان لونها غامق أو بها بثور.

الدجاج الطب البيطري الكبد المضادات الحيوية صحة الإنسان

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