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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: منتخب مصر لديه أزمة دفاعية واضحة

أحمد أبو مسلم
أحمد أبو مسلم

أكد أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، أن مروان عطية ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أبومسلم في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كل الاتحادات الافريقية تعمل لصالح منتخباتها، وهناك تطور واضح على مستوى العديد من منتخبات أمم إفريقيا، وكنت حزين لمستوى منتخب مصر أمام الرأس الأخضر".

وأضاف: "لاعبو الرأس الأخضر ظهروا بمستوى مختلف ووصلوا لمرحلة تطور واضحة، ولديهم لاعبين احتياطي اقوى من الأساسيين، عكس منتخب مصر الذي يعتمد على بعض الأسماء بعينها في التشكيلة، وفيتوريا لا يمتلك الشخصية القوية، واستجاب للضغوط في مشاركة مروان عطية".

وواصل: "منتخب مصر ظهر بلا شكل في البطولة، وهناك معدل أعمار مرتفع بين عناصر الفريق، لابد من صناعة فريق آخر بشكل سريع بأعمار أقل، أرى أن منتخب مصر يمتلك أدوات جيدة لكن فيتوريا يفتقد المهنية والخبرات التي يستطيع التعامل بها مع المباريات".

وأكمل: "هناك لاعبين غير جيدين، منتخب مصر استقبل 6 أهداف في 3 مباريات، وهو دليل على الضعف الدفاعي والتمركز الخاطئ من المدافعين خصوصا أحمد حجازي".

وأتم: "حازم امام مشرف على المنتخب، ويجب أن يكون هناك مدير للمنتخب قادر على غلق وحل كل المشكلات سريعا".

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