الأزهر يدعو أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة من بطولات الشرطة

قدم أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، ووزارة الداخلية المصرية؛ وزيرا وضباطًا وجنودًا، بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

ويُعرِب الأزهر عن خالص تقديره واعتزازه بتضحيات أبطال الشرطة ورجالها البواسل، التي تجلَّت معانيها في وقفتهم الوطنية الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الاسماعيلية عام 1952م، والتي تمر اليوم ذكراها الثانية والسبعين، داعيًا أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة وحب الوطن من هذه الذكرى العزيزة، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية وعالمنا العربي والإسلامي بتحديات تستوجب تكاتف الجميع، وتتطلَّب العمل بإخلاصٍ وتفانٍٍ من أجل رفعة أوطاننا وتقدمها.

كما يؤكد الأزهر أن ثورة 25 يناير، كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يرحم شهداءَ مصر الأبرار، وأن يحفظَ وطننا العزيز من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام.

الضويني: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، بمرافقة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر يحرص دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نافذة مصر الثقافية على العالم، حيث يعد جناح الأزهر أيقونة المعرض كل عام، يتميز بتصميماته الجذابة، وإصداراته العلمية المميزة، وأركانه المتعددة، يفسح الأزهر من خلاله المجال للشباب والمثقفين وأصحاب الفكر لتبادل الحوار حول أبرز القضايا الفقهية والدينية والفكرية التي تشغلهم، كما يقدم الأزهر من خلاله عرض لأبرز جهوده الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعاته المختلفة للجمهور.

ويستقبل جناح الأزهر زواره بدءا من صباح غد الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.