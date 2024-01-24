عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هدوء تام ودون شكاوى.. ختام أعمال الامتحانات بكليات الأزهر في الوجه البحري

الدكتور محمد فكري
الدكتور محمد فكري خضر

اختتمت اليوم أعمال الامتحانات بفرع جامعة الأزهر بالوجه البحري، وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام ودون وجود شكاوى أو رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وذلك تحت رعاية الدكتور سلامة دود، رئيس جامعة الأزهر؛ والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري وفرع البنات. 

ختام أعمال الامتحانات بكليات الأزهر في الوجه البحري 

وقال نائب رئيس الجامعة إن الجامعة حرصت على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت ذلك بالتعاون والتنسيق بين ادارة الجامعة وكليات فرع الجامعة للوجه البحري.

الأزهر يدعو أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة من بطولات الشرطة

الضويني: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأوضح أن أعمال الكنترولات بالكليات  تسير بشكل منتظم وتقوم بعملها على أكمل وجه حيث  تجرى الآن عمليات التصحيح للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة والاعتماد من السلطة المختصة.

وفي سياق متصل ثمن نائب رئيس الجامعة الجهود المبذولة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بفرع الجامعة للوجه البحري في إدارة وتنظيم اعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، متوجها بخالص الشكر والتقدير للجميع علي حرصهم وكفاءتهم  في تنظيم  اعمال الامتحانات .

الأزهر كليات الأزهر ختام أعمال الامتحانات بكليات الأزهر الدكتور سلامة دود أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

الأزهر يدعو أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة من بطولات الشرطة

الضويني: جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإمام الأكبر: لا نتواني عن دعم أبناء المسلمين علميا ودعويا

عميد كلية أصول الدين الأسبق: جاءت معجزة الإسراء والمعراج تسريةً وتسليةً للنبي عما أصابه

الإفتاء تعلن استعدادها لاستقبال زوَّار جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالأم أم الأب.. بأي الأسماء ينادى على الخلق يوم القيامة؟

فضل إطعام الطعام في الإسلام.. شكر لله على نعمه

حكم مضغ الطعام بصوت مسموع.. الإفتاء: سلوك شخصي فقط

ترشيحاتنا

"أنا يهـ ودي طموح".. إيلون ماسك يعتذر عن معاداة السامـ ية

دعاء البرد الشديد.. نزه قلبك في رياض الأعمال الصالحة

بقرار جمهوري.. تعيين 253 قاضيا رؤساء بمحكمة الاستئناف

وزيرة الدفاع الهولندية تثمن دور مصر لتسهيل عبور المساعدات إلى غزة

قالوله مفيش كورة تاني.. طـ.فل يقفز من الرابع في التجمع الخامس| ما القصة؟

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في قصف إسرائيلي على مبنى الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ