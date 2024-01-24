هدوء تام ودون شكاوى.. ختام أعمال الامتحانات بكليات الأزهر في الوجه البحري

اختتمت اليوم أعمال الامتحانات بفرع جامعة الأزهر بالوجه البحري، وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام ودون وجود شكاوى أو رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وذلك تحت رعاية الدكتور سلامة دود، رئيس جامعة الأزهر؛ والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري وفرع البنات.

ختام أعمال الامتحانات بكليات الأزهر في الوجه البحري

وقال نائب رئيس الجامعة إن الجامعة حرصت على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت ذلك بالتعاون والتنسيق بين ادارة الجامعة وكليات فرع الجامعة للوجه البحري.

وأوضح أن أعمال الكنترولات بالكليات تسير بشكل منتظم وتقوم بعملها على أكمل وجه حيث تجرى الآن عمليات التصحيح للامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة والاعتماد من السلطة المختصة.

وفي سياق متصل ثمن نائب رئيس الجامعة الجهود المبذولة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بفرع الجامعة للوجه البحري في إدارة وتنظيم اعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، متوجها بخالص الشكر والتقدير للجميع علي حرصهم وكفاءتهم في تنظيم اعمال الامتحانات .