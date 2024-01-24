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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 مليارات و435 مليون جنيه موازنة صحة الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار الاجتماعات المتتالية، لمناقشة خطط العمل والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، تم عقد اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطط العمل وتطوير المنشآت الصحية التابعة للمديرية، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، واحتياجات المديرية ضمن مشروع الموازنة الجديد.

بدأ وكيل الوزارة اجتماعاته بعقد جلسة تحضيرية مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشئون المالية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة احتياجات المديرية والمنافذ التابعة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتعزيز المخصصات المالية للمديرية، حيث تناولت الجلسة مناقشة جميع بنود الميزانية، وزيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية خلال العام المالي القادم فيما يختص بمرتبات العاملين للعام القادم وبند الأدوية والتغذية والمستلزمات والصيانة والأمن والنظافة وغيرها، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة، وفروق الأسعار، وذلك مقارنة بالعام المالي الحالي، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

تقديم الخدمة لـ 2600 مريض بالقافلة الطبية بقرية منشأة رضوان في الشرقية

كما اجتمع وكيل الوزارة بمدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الحسابات ومدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المستشفيات المختلفة من الدعم المالي، وما تم صرفه من المخصصات المالية من اعتماد الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حتى الآن على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، حيث بلغت المخصصات المالية التي تم اعتمادها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية ضمن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ٣ مليارات و ٤٣٥ مليون جنيه، والذي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

كما تناول الاجتماع الثاني والذي عقده الدكتور هشام مسعود مع الإدارة العامة للطب العلاجي، مناقشة خطة تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتوفير القوى البشرية من الكوادر الطبية بالأقسام الطبية الجديدة بالمستشفيات، ومناقشة خطة توزيع الأطباء والتمريض، وكذلك احتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لاعتماد مستشفى الصدر بالزقازيق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم من إجراءات بشأن استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة باعتماد المستشفى، وتحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات.

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