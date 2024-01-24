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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمة لـ 2600 مريض بالقافلة الطبية بقرية منشأة رضوان في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية منشأة رضوان، التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، بمحافظة الشرقية.

واستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه اشتملت القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٣ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمنشأة رضوان، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٦٨٤ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أساليب مكافحة العدوى الاجراءات الوقائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى رئيس الجمهورية الصحة والسكان الشرقية

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