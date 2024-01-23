بحضور محافظ الشرقية.. البرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القيادات الجامعية بالزقازيق يختتم أعماله

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق في فعاليات ختام البرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القيادات الجامعية الذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق وبمشاركة عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بكليات الجامعة.

وحضر الاحتفال بختام البرنامج الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة والدكتورة نجلاء فتحي المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده بين أعضاء هيئة التدريس بجامعه الزقازيق ومشاركته فعاليات ختام البرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القيادات الجامعية والذي يساهم في تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتجهيزهم لتقلد المناصب القيادية في المستقبل والأخذ بأحدث الأساليب العلمية في فن الإدارة للتغلب علي كافة المشكلات الإدارية التي تواجههم بمنظومة العمل.

واستهل محافظ الشرقية كلمته بالتأكيد على أن الإدارة التشاركية تعد أحد أهم أساليب إدارة المؤسسات التعليمية وتصنع فارقاً في منظومة العمل وتحقق أهداف المؤسسة من خلال اختيار الاكفأ والأهم والأنشط في العمل وتشكيل مجموعات عمل جماعية بإسداء تكليفات عمل محددة لها لننتظر تحقيق نتائج ايجابية وكذلك عقد اجتماعات دورية للعامين لدفع منظومة العمل والاستفادة من البحث العلمي الذي يُسهم في دعم المؤسسة بموارد إضافية خارج الميزانية وتطوير منظومة العمل داخل المنشأة التعليمية.

وقال المحافظ إن القائد الحقيقي هو القادر على اكتشاف وتطوير وتأهيل قادة جدد وتجهيز صف ثاني من القيادات من خلال خلق مناخ عمل يساهم في اكتشاف القدرات والإمكانات الكامنة للمرؤوسين وتطويرها واستخدامها لما يحقق التطور والنجاح المستدام للمؤسسة والمرؤوسين على حد سواء.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور وكيل الكلية لخدمة وتنمية المجتمع في نقل المشاكل التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها وخلق حالة من التواصل بين الكلية كجهة أكاديمية وبحثية ومؤسسات المجتمع وكذلك إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف الأنشطة التي تقدمها الكلية لخدمة المجتمع.

وأشاد محافظ الشرقية بدور جامعة الزقازيق ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تنظيم البرامج التدريبية المختلفة لصقل مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لتحسين بيئة العمل

ووزع محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الموحد على المتدربين الذين أعربوا عن سعادتهم لاجتيازهم البرنامج التدريبي مؤكدين حرصهم على تطبيق ما جاء بالبرنامج داخل منشآتهم التعليمية وتحقيق الاستفادة للجميع.

وحرص محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق على تفقد مركز الابتكار ودعم المشروعات بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والذي يضم معامل (التكامل الحسي – التدريبات البدنية – تنمية المهارات – الإعاقة البصرية – صعوبات التعلم – التدريبات اللغوية – الإصلاح بالفن – منتسوري) لاستقبال الحالات المرضية من الأطفال وفحصها وتقديم بروتوكولات علاجية لها بما يتناسب مع حالتها ومدي استجابتها للتعلم.

ودوَن محافظ الشرقية كلمة في سجل زيارات الكلية أعرب فيها عن سعادته بما شهده من أنشطة داخل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والتي ولدت عملاقة متمنياً لرئيس جامعة الزقازيق وعميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس التوفيق والنجاح ومواصلة أداء رسالتهم العلمية والإنسانية نحو المجتمع.

وتقديراً لزيارته للكلية اهدي الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية متمنياً له دوام التوفيق والنهوض بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.