تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصافور وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة صاج على مساحة ( ٣٠م ) على أرض زراعية بقرية طحا المرج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة و أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة عدد ( ١١ ) إعلانات وقد تم إيداع الإعلانات المخالفة بمعرفة اللجنة برئاسة مجلس ومدينة الإبراهيمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مدينة القنايات حملة لإزالة الاعلانات المخالفة بنطاق المدينة بواسطة قسم الاعلانات وتم إزالة المخالفات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق وبالاشتراك مع قسم الاشغالات بالحى وشرطة المرافق بحملة لرفع الاشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وأمام محطة قطارات السكة الحديد الشرق ونفق المشاه بالمحطه وشارع لوممبو وميدان عرابى لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق كما تم إزالة أعمال بناء كشك تقام فى المهد بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالحى وذلك بشارع الجلاء و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت مدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع والحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المدينة أمام المواطنين والزائرين وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة اشغالات تجوب شوارع المدينة لتحقيق الانضباط ورفع الاشغالات والمخالفات لإعادة الوجه الحضاري والجمالي أمام المواطنين.

وفي مركز كفر صقر تم شن حملة موسعة بمختلف شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة التى قد تعوق حركة السير شملت شارع التحرير(المستشفى) وشارع الجمهوري وتم رفع كافة الاشغالات بميدان كفر صقر والسويقه والمزلقان واتاحه الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات وفي مركز مشتول السوق، تم شن حملة مكبره لرفع الاشغالات من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين الخدمات أمام المواطنين.