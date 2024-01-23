تحريز 1920 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعه في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في هذا الإطار تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة محملة بكمية من الزيت بدون فواتير دالة على مصدره وتم التحفظ على ١٦٠كرتونه وبكل كرتونة بها ١٢ زجاجة سعة الزجاجة ٨٠٠ مللي بإجمالي 1920 زجاجة زيت وتم تحرير المحضر رقم ١٤٤٧ جنح ابوكبير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.