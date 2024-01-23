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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حقوق الإنسان في الشرقية» تستعرض جهودها خلال 2023

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية تسعى جاهدة لتنفيذ محاور تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز الارتقاء بحقوق الانسان في اطار من المساواة وتكافؤ الفرص  وتهدف للنهوض بجميع حقوقه في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية له والبناء على التقدم الفعلي المحرز في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

ومن جانبه استعرض محمد فوزي مدير وحدة حقوق الانسان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال عام ٢٠٢٣م  والتي من خلالها تم التركيز على محاور الاستراتيجية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " كالحق في الصحة – الحق في التعليم – الحق في الغذاء – الحق في السكن اللائق" وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن..وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة " مديرية التضامن الاجتماعي – مديرية الصحة – مديرية التموين " بتشكيل لجان للمرور على دور الايتام والمسنين والاحداث والمنشآت الصحية لنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد ودراسة المشكلات المتعلقة بالمترددين على تلك المنشآت من خلال عمل استبيانات لهم لقياس مدى رضاءهم عن حسن وأداء وتقديم الخدمات بمراكز ومدن المحافظة في (دار مسنات دار الرحمن - حضانة معاقين نور الرحمن- دار أيتام الحسنات للفتيات - دار الرشاد للأيتام بنين " أطفال صغار " – دار نزر الرحمن للمعاقين " إقامة كاملة " – دار الرعاية  بمدينة العاشر من رمضان ومؤسسة دار الفتيات والحضانة الإيوائية التابعة لجمعية الروضة الخيرية بمركز بلبيس ودار "سلوي" بناحية كفر المحمودية بمركز هههيا ودار مؤسسة أبناء الكنيسة  بقريتي تل النخاس – مشتول القاضي بمركز الزقازيق.

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كما تم المرور على المخابز البلدية بنطاق دائرة المحافظة وضبط  1290مخالفة تموينية تنوعت ما (بين نقص وزن خبز غير مطابق للمواصفات) والمرور على الأسواق والمحلات العامة وضبط  309 مخالفة تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر ومنتهية االصلاحية وضبط ٢٦ مخالفة للأنشطة غير المرخصة والمرور على محطات (الوقود – مستودعات أنابيب البوتاجاز) وضبط ٤٢٤ مخالفة تنوعت ما بين ( منظفات مجهولة المصدر- بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة ) وكذلك ضبط ٥٥ مخالفة ( الذبح خارج السلخانة ) أثناء المرور على محلات بيع اللحوم والجزارة .

وإعداد ندوات تثقيفية للتعريف بحقوق الانسان ومحاورالإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمراكز " أبوكبير - مشتول السوق – كفر صقر " ومشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان لإعداد ندوات تثقيفية عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمركزي ( منيا القمح – بلبيس ) كما تم اعداد ندوة تثقيفية لمراكز و مدن وأحياء المحافظة بمكتبة مصر العامة لنشر ثقافة حقوق الانسان بالاضافة الى المشاركة في الاجتماع المنعقد بوزارة التنمية المحلية لمراجعة أعمال الوحدة ومناقشة المعوقات التي تواجهها وذلك للارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.

الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق الاقتصادية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيسى رئيس الجمهورية العاشر من رمضان المرحلة الثانية بمراكز ومدن المحافظة ثقافة حقوق الإنسان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية

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