بدء تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية.. السبت المقبل

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه من المقرر انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم السبت القادم الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧م للعام الدراسي 2023/2024م، لمختلف المستويات من طلاب المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية وأروقة الأزهر بمعاهد الشرقية وذلك بعد اجتيازهم لتصفيات المرحلة الأولي التي عقدت نوفمبر ٢٠٢٣م.

أكد رئيس المنطقة أن الاختبارات ستعقد بمقر إدارة شئون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة مضيفا أن الاختبارات ستكون إلكترونية (صوتًا وصورة) ضمانًا للشفافية وتحقيق المساواة بين الجميع.

يشار إلى أن المسابقة تضم أربعة مستويات هم حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، وحفظ 10 أجزاء، وفقًا للشروط المقررة.