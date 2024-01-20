استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى ، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وفي هذا الإطار ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والبلدورات ، كما تم متابعة أعمال تمهيد ومسح مدخل المدينة وشارع ترعة سراج وأمام مجلس المدينة ومجمع الخدمات لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئه للتأكد من إلتزام سيارات نقل القمامة بوضع غطاء قبل الخروج من النقطه الوسيطه إلى المقالب العموميه لضمان عدم تناثرها على الطريق ، لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم اعمال النظافة بالطريق العام ديرب نجم / الزقازيق وصولاً إلى داخل المدينة وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع مراجعة تسليك البالوعات ورفع الإشغالات المخالفه على امتداد الطريق، وفك اختناقات التوكتوك وتكدس السيارات بمدخل قرية فرغان.

هذا وقد قامت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع قسم البساتين بالحى بمتابعة أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار وذلك بشارع النقراشى وأمام مقابر المبرز ، وكذلك متابعه أعمال النظافه ورفع ناتج قص الأشجار وذلك بالاشتراك مع إدارة المواد الصلبة والبلدية من أجل تقديم الأفضل لأهالى ومواطني الحى.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي اول حملة لرفع الإشغالات بحضور شرطه المرافق شملت ميدان عرابى وشارع لوممبو ونفق المشاه بالمحطه وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وأمام محطه قطارات سكه حديد الشرق من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وفي سياق متصل قام قسم الإشغالات والإعلانات بالحى بحملة لرفع وإزالة الإعلانات والبنرات المخالفة وغير المرخصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمنطقة الحناوى من أجل تطبيق القانون.