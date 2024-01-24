الرقب : حق الفلسطينيين الدفاع عن مصر لتصدرها للأزمة في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف المصري واضح منذ إعلانها تبني الرواية الأولية للحرب، ومصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات الغذائية لأهل غزة.

الإحتلال الإسرائيلي من يعيق إدخال المساعدات



وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:" كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت صادقة، وتحدث من قلبه"، مؤكداً أن الإحتلال الإسرائيلي من يعيق إدخال المساعدات ويتأمر على غزة و فلسطين.



وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى، أنه من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن مصر التي تصدرت بشكل أساسي، للأزمة في غزة.