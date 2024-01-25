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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمراكز الشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة. 

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

في هذا الإطار تواصل رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإستمرار متابعة الأعمال الجارية لرصف وتوسعة طريق أبو شلبي – مركز فاقوس – كوبرى السحارة ،وكذلك أعمال الرصف بالمنطقة من كوبرى الميزانية حتى مفارق ابو كراسيع بالوحدة المحلية بسواده لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بالتواجد بشارع المعهد الديني بمنطقة الحسينية وذلك بالاشتراك والتنسيق مع مهندسي مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال وذلك لسرعة البدء في أعمال وضع طبقة الاسفلت ورفع كفاءة الشارع من أجل إظهار شارع المعهد الديني بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة حسن صالح  بطول ١٤ ألف ونص متر وتكلفة ٤ مليون حيث تم الانتهاء من ٨ آلاف متر  وجاري تنفيذ الأطوال المتبقية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على شوارع المدينة.

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