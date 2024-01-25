للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط لإرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، لإجراء محادثات للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

وحسب “واشنطن بوست”، قالت المصادر، إن بيرنز سيتوسط فيما وصفوه باتفاق طموح لإطلاق سراح كل المحتجزين ووقف طويل للأعمال العدائية.

ومن المتوقع أن يسافر بيرنز إلى أوروبا بمسئولين إسرائيليين ومصريين وقطريين للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وكانت مصر وقطر وسطاء رئيسيين بين إسرائيل وحماس، حيث وساعد البلدان في تأمين وقف أولي للأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.