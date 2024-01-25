مستشار وزير التموين عن صندوق الاستثمار في الذهب: الكثير لا يحب البنوك

تحدث الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن صندوق الاستثمار في الذهب.

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc": "هدف الصندوق هو رفع مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور".

وأضاف: "الكثير لا يحب البنوك ودائما يقولون إن النقود تفقد مع التضخم قيمتها، لذلك كان التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار هو من الأهداف الأساسية للاستثمار في وثقية الاستثمار في الذهب، وهي عبارة عن عدد معين من الجرامات والفائدة تحسب على أنها ذهب".

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن في حالة فتح الاستثمار في الذهب، يتقدم للحصول على وثيقة الاستثمار في الذهب بقيمة النقود التي سيضعها، وسيتم وضع قيمة المبالغ الاستثمارية من الذهب، في حالة صرف العائد يكون أمامه صرف العائد إما مادي أو جزء من المبلغ الموضوع، أو صرفه كجرامات ذهب.

