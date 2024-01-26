مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يعاني من الإصابة قبل مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" محمد الشناوي واضح عليه أنه يعاني من إصابة قوية قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ومباراة غانا الثانية في دور المجموعات افضل دليل على ذلك ".



وتابع:"ما علمته أن محمد الشناوي مصاب من قبل انطلاق أمم إفريقيا ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفضل الاعتماد عليه في مركز حراسة المرمى ".