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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار محكمة العدل.. وزير خارجية فلسطين يوجه طلبا عاجلا لجميع الدول

ارشيفي
ارشيفي

وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طلبا عاجلا لجميع الدول بضمان تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية

وقال الوزير  الفلسطيني في تصريحات له إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم تؤكد أنه لا دولة فوق القانون.

وانهت محكمة  العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت  أن 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وأشارت محكمة العدل الدولية الى أنه  يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال   "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.

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