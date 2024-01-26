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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية

جانب من انعقاد محكمة
جانب من انعقاد محكمة العدل الدولية

رحبت دولة فلسطين بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن القرار المصيري يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع.

وذكرت الحكومة الفلسطينية؛ في بيان، أن القرار يضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل.

كما دعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة.

وطالبت باحترام القرار وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية.

كما عبرت عن امتنانهما لشعب وحكومة جنوب افريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة.

واتمت الحكومة بيانها: نضال شعبنا الفلسطيني، من أجل الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل.

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